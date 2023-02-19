استمرار فعاليات حملة صيانة محصول القمح بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، استمرار تنفيذ فعاليات حمله صيانة محصول القمح، والتي انطلقت يوم 14 فبراير الجاري وتستمر حتي 6 مارس المقبل، وذلك علي مستوى الإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التنبيه على مديرى الجمعيات الزراعيه بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحمله وذلك بمقر الجمعيات الزراعيه والتي تشمل الأكياس البلاستيك وجريش الذره الخشن ومبيد فوسفيد الزنك وزيت الطعام حيث تستهدف الحملة وضع أكياس المبيد فى بؤر الإصابة وتجميعات النخيل والهيش والطرق العامة والترع والمصارف والسكة الحديد وحول الحقول وذلك بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وفي سياق متصل ، تواصل الأجهزة التنفيذية شن حملاتها اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وكذلك رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق حملة لإزالة شدة خشبية لصبه سملات خرسانية بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة قيراط، كما قامت الوحده المحليه بالظواهريه بإزالة سملات مسلحه بناحيه ترعه السلام جنوب سهل الحسينيه بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية علي مساحه 144 متر مربع وتم الإزالة كليا وذلك تأكيداً على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني عامر بالتصدي في المهد لبناء سور على مساحة 70 متر وتنفيذ الإزالة كليا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حمله لإزالة التعديات المخالفة، وتم فك شدة خشبية وحديد لسقف الدور الاول علوي في المهد وإيقاف الأعمال بمساحة 100م دون الحصول علي ترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية بناحية ديرب البلد بجوار مسجد البقرية وتطبيق الاجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون او تقاعس، كما تم ازالة في المهد لمنزل بالدبش بدون ترخيص على مساحة100م بقرية طحا المرج التابعة للوحدة المحلية بصافور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة سور مخالف لإشتراطات البناء بطول 30م بقرية الجعفرية التابعة للوحدة المحلية بالحلمية.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة في المهد على نفقة المخالف وكذلك رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.