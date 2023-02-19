استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية ونشاط فى حركة تداول البضائع

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية ويشهد نشاط فى حركة الملاحة خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج 47 سفينة إلى أرصفة مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2815 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 43.6 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 231 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.