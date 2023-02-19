استطلاع: ثلثي البريطانيين يرون أن "بريكست" أضر باقتصاد بلادهم

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة بريطانيين يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ قد أضر باقتصاد المملكة المتحدة.



وقال نحو 61 % من المشاركين في الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة "سافانتا" لصحيفة "إندبندنت" البريطانية - إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي جعل الاقتصاد البريطاني أسوأ، مقابل 13 % فقط قالوا إنه حسن الوضع الاقتصادي.



وكشف الاستطلاع أيضا أن معظم البريطانيين يعتقدون أن بريكست قد زاد من أزمة الإمدادات الغذائية المتصاعدة في المملكة المتحدة، والتي شهدت نقصا "حادا" في بعض السلع في محلات السوبر ماركت خلال أزمة تكلفة المعيشة.



وقال حوالي 55 % من المستطلعين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تفاقم مشكلة توافر السلع، مقابل 14 % فقط قالوا إنه حسن توافر السلع.

ووجد الاستطلاع أيضا أن 47 % من المشاركين قالوا إن بريكست جعل أوضاعهم المالية أسوأ، مقابل 13 % فقط قالوا إن رصيدهم المصرفي قد تعزز بسبب خروج بريطانيا من التكتل.



كما رصد الاستطلاع شكوكا قوية حول فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ساعد في السيطرة على الهجرة، إذ قال حوالي 44 % من المستطلعين إن بريكست جعل سيطرة المملكة المتحدة على حدودها أسوأ، مقابل 17 % قالوا إنها حسنت مراقبة الحدود.



وقال مدير مؤسسة "سافانتا" كريس هوبكنز "يظهر هذا الاستطلاع أن هناك تصورا قويا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسر بشكل جيد".