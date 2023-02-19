إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية بمدخل مدينة القصاصين بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات ر م ب 5917 بطريق مصر الاسماعيلية بمدخل مدينة القصاصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب9 سيارات اسعاف الى موقع الحادث برئاسة الدكتور حسين كساب مدير فرع هيئة الإسعاف بالاسماعيلية و أسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد عبد الله عبد الحميد 26عام اصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و احمد عبد المنعم علي 43عام اصيب كدمة بالرأس وكدمة شديدة بالظهر ومحمد عيد محمود 25 عام اصيب اشتباة كسر بالكتف الايسر واشتباه كسر بالفخذ الايسر وعبد الله احمد عبد الله 24 عام اصيب اشتباه كسر بالذراع الايمن و محمد شوقي عبده 22 عام اصيب اشتباه كسر بالضلوع وصعوبة بالتنفس واحمد محمود ابراهيم 53 عام اصيب جرح في فروة الرأس وسحجات وكدمات بالوجه واشتباه خلع بالكتف الايسر وعزوز صلاح محمد 27عام اصيب كدمه بالرأس وكدمه شديدة بالظهر وخالد الرمادي سيد 35 عام كدمة بالساعد الايسر وسحجات واحمد حمودة عبد الفتاح 27 عام اصيب كدمة بالكتف الأيسر وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية.

على الفورتم نقل جميع المصابين الى مستشفى ابو خليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين .