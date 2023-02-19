إصابة سائق فى انقلاب سيارة ملاكي على طريق المنيا الزراعي

أصيب سائق إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى السريع "مصر- أسوان" أمام عزبة أبو سلويلم فى مركز المنيا، بسبب القيادة بسرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم "1426 ن ر ا"، ملاكى بالطريق الزراعى السريع "مصر- أسوان"، أمام عزبة أبو سويلم التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية فى مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة محمد عبد الغنى عبد العال 40 عامًا، سائق، مقيم بقرية صفط اللبن فى مركز المنيا، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، مصابا باشتباه خلع بالكتف.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق السريع، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.