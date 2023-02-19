اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 07:17 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تقرر مقاطعة اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بسبب مشاركة موسكو

الأحد، 19 فبراير 2023 06:17 م
أوكرانيا تقرر مقاطعة اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بسبب مشاركة موسكو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أ ش أ

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أعلنت نائبة رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للسياسة الإنسانية والمعلوماتية يفينيا كرافتشوك، مقاطعة الوفد الأوكراني لاجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب مشاركة الروس.


وقالت كرافتشوك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "لن تشارك أوكرانيا في الأحداث الرسمية للدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 24 فبراير في فيينا".


ولفتت نائبة رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للسياسة الإنسانية والمعلوماتية، إلى أن أوكرانيا لن تشارك في الأحداث الرسمية للجمعية البرلمانية، موضحا أن الوفد الأوكراني سيتوجه إلى فيينا لإجراء مفاوضات مع شركائنا حول ما يجب القيام به.


وذكرت أن الجانب النمساوي أصدر تأشيرات للوفد الروسي تضم61 شخصًا.


وأضافت أنهم "ليسوا مجرد برلمانيين فهم مجرمي حرب، فهم مجموعة كاملة من الروس الذين سيصلون لاستخدام جلسة الجمعية البرلمانية مجرد زينة"، مضيفة أن "أوكرانيا تعمل على تنظيم احتجاجات في المنطقة القريبة من هوفبورج".


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