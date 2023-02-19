اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 04:12 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: القوات الروسية تشن 4 ضربات جوية و15 هجومًا صاروخيًا على أراضينا

الأحد، 19 فبراير 2023 04:05 م
أوكرانيا: القوات الروسية تشن 4 ضربات جوية و15 هجومًا صاروخيًا على أراضينا الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أن القوات الروسية شنت أربع ضربات جوية و15 هجومًا صاروخيًا، استهدف معظمها البنية التحتية المدنية في العديد من المناطق والأقاليم مثل خميلنيتسكي ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وخيرسون في أخر 24 ساعة.
 
وذكرت الهيئة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية) أن الروس أطلقوا أيضًا النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 50 مرة، ولا يزال التهديد بضربات صاروخية روسية مستمرا في جميع أنحاء أوكرانيا.
 
وأضاف البيان:" أن الروس يواصلون تركيز جهودهم على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا وشاختارسك ، مع ذلك ، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات روسية بالقرب من منطقة هريانيكيفكا وماسيوتيفكا في إقليم خاركيف وبلوهوريفكا في لوهانسك وتشرفونوبوبفكا وكريمينا".
 
وتابع:" أن القوات الروسية شنت في اتجاه خيرسون غارات بالمدفعية بالقرب من 27 بلدة أخرى، من بين ذلك بريسلاف وكوزاتسكي وبوناتيفكا وسادوف، بينما ردت القوات الجوية الأوكرانية بشن ست ضربات على مجموعات تابعة للجيش الروسي ومعدات العسكرية، بالإضافة إلى موقع واحد لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية، وأسقطت وحدات الدفاع المضادة للطائرات الأوكرانية صاروخين كروز من نوع كاليبر بينما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعة أفراد معادية".

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