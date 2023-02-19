أمريكية تهرب حافية بالركض إلى محطة الوقود من خاطفها بعد احتجازها عاما

كتبت ريم عبد الحميد

استطاعت سيدة أمريكية الهروب من خاطفها، بعد نحو عام من اختطافها، وذلك بعد أن أعدت خطة هروب من محطة للوقود فى ولاية نيوجيرسى، بحسب ما ذكرت السلطات.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن جيمس دبليو ياريلو جونيور، 57 عاما، متهم باختطاف امرأة التقى بها فى نيومكسيكو العام الماضى، والسفر معها إلى نيوجيرسى والاعتداء عليها فى منزل بمقاطعة بيرلينجتون، حيث استأجروا غرفة، وفقا لبيان من المدعى العام لنيوجيرسى.

وقال مالك محطة الوقود، بوبى مدان، لسى إن إن، إن السيدة هرعت إلى المحطة فى 7 فبراير، وسمع صراخا وصياحا من مكتبه، ودخلت المرأة إلى المتجر وأغلقت الباب ورائها. وأضاف أنه رأى رجلا يجرى وراء السيدة، لكن عندما لم يستطيع أن يلحق بها إلى محطة الوقود المغلقة، استدار وغادر.

وقال مادان إن السيدة كانت ترتجف، وكانت تبكى، وأخبرته بأنها مختطفة منذ قرابة عام.

وكانت السيدة تحمل علاقات حول رقبتها، وارتدت سروالا قصيرا وقميصا خفيفا بدون أحذية، مضيفة أن المرأة أخبرته بأنها بدأت تخطط للهروب بعد أن رأت قفلا على باب محطة الوقود خلال زيارة سابقة. وخططت المرأة للهروب من خاطفها بالركض إلى المحطة وإغلاق الباب خلفها من الداخل عندما تسنح لها الفرصة للقيام بذلك.

وحاول باريول ملاحقة المرأة إلى الداخل، وحاول فتح الباب، لكنه وجده مغلقا، وفقا للسلطات.

ومنح أحد العملاء السيدة حذاء احتياطيا لزوجته، وعثروا على جاكت لها أثناء انتظار قدوم الشرطة. وبعد طمأنة المرأة بانها فى أمان، قال مادان إنهم استدعوا الشرطة، وتم اعتقال باريول بعد فترة قصيرة.