أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

نشهر آخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم الأحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 1685 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو ادني سعر للذهب في 2023، في حين يسجل السعر العالمي للذهب انخفاض إلي مستويات 1840 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1444 جنيها.

عيار 21 سجل 1685 جنيها.

عيار 24 سجل 1926 جنيها.

الجنيه الذهب 13380 جنيها.

أسعار الذهب عالمياً هذا الأسبوع وانخفض الذهب بنسبة 0.48% عند 1828 دولار، وانخفض الذهب بنسبة 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع، ويعتبر الذهب تحوطًا من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

بيانات هذا الأسبوع التي تظهر مبيعات التجزئة الأمريكية القوية وأسعار المستهلكين المرتفعة يبدو أنها تغذي اعتقاد الأسواق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو وضع أكثر تشددا، وهذا أمر سيء للغاية بالنسبة للذهب، وإن أسعار الفائدة الحقيقية انتعشت على هذه الخلفية ، لذا فقد انخفض الذهب غير العائد.

وأكد العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن السياسة النقدية يجب أن تظل صارمة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وقال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي كان ينبغي على الأرجح رفع أسعار الفائدة أكثر مما فعل في وقت سابق هذا الشهر.

وتتوقع أسواق المال الآن ارتفاع أسعار الفائدة فوق 5% بحلول مايو والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

في الوقت ذاته ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع. يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة، كما أن مكاسب الدولار تجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

إن الركود أمرا حتميا لأن منحنى عائد السندات الأمريكية لا يزال معكوسا، مع الفارق بين عائدات السندات لأجل عامين و10 سنوات عند أوسع نقطة لها في أربعة عقود، أن هذا المؤشر لا يبشر بالخير لرواية الهبوط الناعم التي ينشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي هذه الظروف مازلنا نتوقع أن يتفوق الذهب على أسواق الأسهم، بحسب تقرير فني

وعلى الرغم من التقلبات الحالية في السوق، كان الذهب مصدر استقرار نسبي مؤخرا ولا يزال يوفر للمستثمرين ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات، وبالتالي، نعتقد أن الذهب أقل خطورة مقارنة بمناطق المضاربة الأخرى في السوق مثل سوق الأسهم، ونتوقع أن يبلغ أسعار الذهب في عام 2023 حوالي 1945 دولار.