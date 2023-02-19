آداب الإسكندرية تعقد ندوتها التثقيفية عن الخطاب الوطنى فى ظل المتغيرات الدولية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نائبا عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، الندوة التثقيفية التى نظمتها كلية الآداب فى إطار فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، والتى عقدت تحت عنوان "الخطاب الوطنى فى ظل التحديات و المتغيرات الدولية "، شارك فى إلقائها كل من السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، والمستشار الدكتور مختار غباشى المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربى للدراسات، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وفى كلمته رحب الدكتور أشرف الغندور بضيوف الندوة فى رحاب جامعة الإسكندرية مؤكداً على أهمية الندوة فى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه مصر فى الفترة الراهنة والمقبلة على المستويات المحلية و الإقليمية والدولية وسبل مواجهتها فى ظل المتغيرات الدولية، مؤكداً على حرص الجامعة على تنظيم هذه الندوات من أجل منح الطلاب فرص الإستماع إلى قامات وطنية وخبرات عظيمة في كل المجالات بهدف زيادة الوعي و تنمية الشعور الوطني و الانتماء.

وأشار الدكتور هانى خميس عبده عميد كلية الآداب على دور الجامعة فى رفع مستوى الوعي وإدراك المخاطر لدى الطلاب وتمكينهم من مواكبة المتغيرات العالمية مشيراً إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة العالمية للحكومات فى دبى كضيف شرف والتى عكست الدور الإقليمي والدولى لمصر، والأعتراف بقدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى ظل أزمة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب السفير محمد العرابي عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية ومناقشة القضايا المعاصرة مع طلاب الجامعة مؤكداً على نجاح السياسة الخارجية المصرية فى تحقيق التوازن بين المبادىء والمصالح، وقال أن الدولة المصرية أستطاعت ان تضع حلولا لمواجهة الأخطار لحماية حدودها بالإضافة إلى عبء التنمية الشاملة وذلك عن طريق وضع استراتيجية استباقية فى ظل المتغيرات الدولية المعاصرة، وأشار إلى منهج مصر فى حل القضايا بالسبل السلمية عبر نشر السلام والاستقرار والتنمية من خلال المشاركة في عدة مشروعات دولية للربط الكهربائي مع السعودية والسودان و الأردن وليبيا بالإضافة إلى مشروعات تنموية بعدة دول أفريقية، لافتاً أن مصر تتميز بعلاقات دولية متميزة مع معظم دول العالم تساعدها في مواجهة التحديات و الظواهر العابرة للحدود مثل الأوبئة و الإرهاب و القضايا الاقتصادية.

وأشار الدكتور مختار غباشى إلى وضع العالم العربي الصعب فى مواجهة تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية التى تضمنت مشكلات تتعلق بالغاز وللطاقة والغذاء مؤكداً على ضرورة تغيير الآليات على المستوى الخطابى و فتح محاور غير تقليدية للخروج من هذا الصراع، وأضاف أن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل حل الصراعات الإقليمية فى فلسطين وليبيا و سوريا واليمن .