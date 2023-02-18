5 عوامل تؤدى إلى التهاب البنكرياس.. أبرزها حصوات المرارة والتدخين

كتبت ميرفت رشاد



بعض العوامل الشائعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس: 1. مرض السكري يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لمخاطر متزايدة، أحد العوامل التنبؤية المحتملة في هذه الحالات هو أن مرض السكري المتأخر قد يكون سببه سرطان البنكرياس، ومن المهم تسليط الضوء على أنه ليس كل الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس يعانون من ذلك ويتم إجراء دراسة إضافية في هذا المجال. البنكرياس عبارة عن غدة طويلة ومسطحة مخفية في الجزء العلوي من البطن خلف المعدة، تفرز الإنزيمات التي تساعد على الهضم ويمكن أن يتطور التهاب البنكرياس ما يشير إلى ظهوره بسرعة ويستمر لأيام، ويصاب بعض الأشخاص بالتهاب البنكرياس المزمن، وإليك بعض الأسباب الشائعة لالتهاب البنكرياس التي يجب البحث عنها، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لمخاطر متزايدة، أحد العوامل التنبؤية المحتملة في هذه الحالات هو أن مرض السكري المتأخر قد يكون سببه سرطان البنكرياس، ومن المهم تسليط الضوء على أنه ليس كل الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس يعانون من ذلك ويتم إجراء دراسة إضافية في هذا المجال.



2. التدخين يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان البنكرياس وفقًا لـ ACS ، حيث يعتبر تدخين السجائر السبب الجذري لـ 25 ٪ من حالات سرطان البنكرياس ويضاعف فرصة الإصابة بسرطان البنكرياس لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين، فإذا كنت تدخن فإن الإقلاع عن التدخين قد يقلل من مخاطر إصابتك.

3. السمنة وعدم كفاية ممارسة الرياضة يعد اتباع نمط حياة خامل وزيادة الوزن من عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس، وتشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة متبادلة، حيث يشير العديد منها تحديدًا إلى مؤشر كتلة الجسم للفرد (BMI) ويرتبط مؤشر كتلة الجسم بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، حيث يعد الشخص الذي يكون مؤشر كتلة الجسم به من 25 إلى أقل من 30 معرضًا لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 13٪ أعلى من الأشخاص ذوي الوزن العادي (مؤشر كتلة الجسم 18.5 إلى أقل من 25)، ويزداد خطر إصابة الشخص بنسبة 19٪ إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديه بين 30 وأقل من 35.

4. سوء التغذية قد يؤدي تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض الدراسات إلى أن المشروبات الغازية وسرطان البنكرياس قد يكونان مرتبطين، لتشجيع نمط حياة صحي ومنع العديد من الأمراض، بما في ذلك السمنة ومرض السكري، وينصح غالبية المهنيين الصحيين بعدم تناول كميات مفرطة من المشروبات الغازية عالية السعرات الحرارية.