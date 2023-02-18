14.5 جنيه سعر كيلو السكر والأرز.. قائمة أسعار معرض أهلا رمضان فى البدرشين

كتبت - مرام محمد

يشهد مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، افتتاح معرض أهلا رمضان بشارع بورسعيد؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويأتي المعرض ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية قائمة أسعار معرض "أهلا رمضان".

*سكر معبأ - 1كجم - 14.5 جنيه سعر المنفذ - 18 جنيها سعر السوق.

*أرز معبأ عريض الحبة - 1 كجم - 14.5 جنيه سعر المنفذ - 18 جنيها سعر السوق.

*دقيق ورقي - 1 كجم - 17 جنيها سعر المنفذ - 20 جنيها سعر السوق.

*مكرونة - 400 جم - 10 جنيهات سعر المنفذ - 11 جنيها سعر السوق.

*عدس أصفر معبأ - 500 جم - 21 جنيها سعر المنفذ - 29 جنيه سعر السوق

*فول مدمس معبأ - 500 جم - 12 جنيها سعر المنفذ - 17 جنيها سعر السوق.

*فاصوليا معبأة - 500 جم - 19 جنيها سعر المنفذ - 25 جنيها سعر السوق.

*لوبيا معبأة - 500 جم - 19 جنيها سعر المنفذ - 25 جنيها سعر السوق.

*زيت خليط - 800 مللي - بسعر 35 جنيها "عرض خاص".

*زيت عباد - 750 مللي - 46 جنيها سعر المنفذ - 47 جنيها سعر السوق.

*زيت خليط - 700 مللي - 34 جنيها سعر المنفذ - 36 جنيها سعر السوق.

*زيت خليط - 1 لتر - 49 جنيها سعر المنفذ - 51 جنيها سعر السوق.

*مسلى - 700 مللي - 30 جنيها سعر المنفذ - 35 جنيها سعر السوق.

*مسلى - 1.5 كجم - 90 جنيها سعر المنفذ - 93 جنيها سعر السوق.

*شاي - 250 جم - 33 جنيها سعر المنفذ - 40 جنيها سعر السوق.

*شاي - 40 جم - 5.5 جنيه سعر المنفذ - 6.5 جنيه سعر السوق.

*لحم برازيلي مجمد (مكعبات - مفروم) - 500 جم - 60 جنيها سعر المنفذ - 70 جنيها سعر السوق.

*أوراك مجمدة - 1 كجم - 65 جنيها سعر المنفذ - 75 جنيها سعر السوق.

*صلصة طماطم - 300 جم - 7.25 جنيه سعر المنفذ - 10 جنيهات سعر السوق.

*ملح - 300 جم - 1 جنيه سعر المنفذ - 1.75 جنيه سعر السوق.

*حلاوة - 125 جم - 14 جنيها سعر المنفذ - 16 جنيها سعر السوق.

*حلاوة - 250 جم - 28 جنيها سعر المنفذ - 30 جنيها سعر السوق.