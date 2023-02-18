10 صور ترصد استمتاع السائحين برحلات البالون الطائر غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم محافظة الأقصر متعة كبيرة للسائحين من حول العالم لدى التحليق على متن رحلات البالون الطائر، حيث إنه مع دقات الساعة الرابعة فجر كل يوم يخرج رجال شركات البالون الـ17 التى تعمل فى مطار البر الغربى من منازلهم، لتجهيز بالوناتهم التى ستحلق مع شروق الشمس بالسائحين من حول العالم، كما يقوم آخرون بالتوجه للفنادق الثابتة والعائمة لتجهيز الأفواج السياحية التى صادفها الحظ في ذلك اليوم بالحصول على تذاكر رحلة البالون، لكى يخوضوا واحدة من أجمل المغامرات الساحرة والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعابد والجبال غرباً، وسحر الطبيعة ومشاهدة الزراعات وشريط نهر النيل من السماء.

ومن جانبه يقول أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، إنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث إن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

وأضاف رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث إنه تشمل إجراءات الأمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.



السياح عقب نهاية رحلتهم فى غرب الأقصر



تجهيز رحلات البالون الطائر غرب الأقصر



تحليق 65 رحلة بالون طائر على متنها 1800 سائح بالأقصر



تحليق 65 رحلة بالون طائر على متنها 1800 سائح



جانب من تحليق رحلات البالون غرب الأقصر



جانب من خروج رحلات البالون فى سماء البر الغربى



جانب من رحلات البالون فوق المعالم الأثرية



رحلات البالون تحلق فجراً فى غرب الأقصر



رحلات البالون خلال تحليقها فى غرب الأقصر