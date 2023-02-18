اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 08:29 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية السعودية ورئيس وزراء فلسطين يناقشان سبل إحياء عملية السلام

السبت، 18 فبراير 2023 08:00 ص
وزير خارجية السعودية ورئيس وزراء فلسطين يناقشان سبل إحياء عملية السلام وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
وكالات

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في ألمانيا.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمع بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بروكسل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.


فيصل بن فرحان

السعوديه

اخبار السعوديه

عبد الرحمن الداود

ميونخ

محمد اشتيه



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