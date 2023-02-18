وزير الصحة يفاجئ الإدارة الصحية بالشيخ زايد ويقف مع المواطنين للحصول على تذكرة

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الطبية في محافظة الجيزة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة التي يُجريها دوريًا بالمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة على مستوى جميع الجمهورية، لمتابعة توافر وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وانتطام عمل القوى البشرية لتقديم تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ زيارته بالوقوف في صفوف المواطنين بـ «الإدارة الصحية بالشيخ زايد» دون معرفة من مقدمي الخدمة بالوحدة، حيث أجرى الوزير تجربة عملية للحصول تذكرة الدخول، كما تساءل عن إجراءات فتح الملف الطبي للحصول على الكشوفات، والوقت المستغرق لذلك.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشري، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) وفقًا للأوراق الرسمية المثبتة بدفاتر الحضور والانصراف، كما راجع الوزير الإجازات وأذونات العاملين، كما راجع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها حيال ذلك.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه مسئولي الإدارة بزيادة مكاتب فتح ملفات المرضى، وكذلك زيادة أعداد الموظفين على «شباك التذاكر» وفقا للتردد العالي على المنشآة الطبية نظرا لتواجدها بموقع جغرافي حيوي في مدينة الشيخ زايد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته المفاجئة بتفقد «وحدة صحة الحصري» بمدينة السادس من أكتوبر، حيث راجع الوزير جداول ونوبتجيات العمل على مدار الأسبوع الجاري، كما راجع انتظام العاملين وفقًا لدفاترالحضور والانصراف.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادتي الأسنان بالوحدة، حيث اجتمع بأطباء الأسنان العاملين في الوحدة، وتسائل عن أسباب اقتصار العيادتين على تقديم خدمتي الكشف والخلع فقط دون غيرهما، والتحديات التي تواجههم لتقديم باقي خدمات طب الأسنان، خاصة أن المركز يقع بمنطقة حيوية هامة في قلب مدينة 6 أكتوبر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه القائمين على الإدارة المركزية بالأسنان بالوزارة، بسرعة تحديث كراسي الأسنان وإمدادها بأي مستلزمات طبية وفقا لحاجة العمل.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير أبدى عدد من الملاحظات بالإدارة الصحية بالشيخ زايد والوحدة الصحية بالحصري، ومنها عدم تناسب الأعداد الفعلية لمقدمي خدمات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، والقوى البشرية المدرجة على قوة المنشأتين، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تلك الأعداد، بما يخدم الصالح العالم لكل من مقدمي الخدمة، والمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المترددين على المنشأتين ومرافقيهم، للوقوف على راضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.