اليوم السابع
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وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/2022

السبت، 18 فبراير 2023 01:12 م
وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/2022 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).
 
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (تجارى - فندقي - زراعي -صناعي) للعام الدراسي 2022/2023، وتم إعداد ومراجعة كتيب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023 وتم طباعته وتم تسليمه.
 
وأشارت إلى أنه جارى تحديد مواعيد انتداب العاملين بلجان سير الامتحان وتقدير الدرجات (خطة الندب) على أن يبدأ تقدير الدرجات لجميع النوعيات ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 مع مراعاة ظروف كل نوعية (تجارى - فندقى – زراعى – صناعى) من حيث العجز والزيادة في هيئات التدريس.

التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

الدروس العملية لمدارس التعليم الفنى

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023



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