مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص طريق أسيوط الزراعي بالقرب من عزبة الدارين بمركز أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

وبالانتقال والاسعاف، تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وسيارة ميكروباص على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من عزبة الدارين بمركز أسيوط، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وجار رفع آثار الحادث عن الطريق وتسيير الطريق العام.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.