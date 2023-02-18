مصرع ربة منزل وأبنائها داخل شقتهم بسبب تسرب غاز في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

لقيت ربة منزل وأبناؤها مصرعهم، نتيجة تعرضها لاختناق بسبب تسرب غاز السخان بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، داخل الشقة محل سكنهم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد ببلاغا بوفاة ربة منزل وأبنائها داخل شقتهم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الوفاة بعد تعرضهم باختناق بسبب تسريب غاز.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجها، ولم يشتبه في وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وقال شقيق المتوفية لـ"اليوم السابع" إنه عند عودة زوج شقيقته من العمل وفتح باب الشقة، تم العثور علي شقيقته داخل شقتها داخل الحمام بالشقة وتم العثور على أبنائها سن 10 سنوات و16 سنة في صالة الشقة بسبب اختناق لتسريب الغاز.

وعلى صعيد آخر ، تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج شخص من تحت الأنقاض على قيد الحياة، من سكان عقار القبارى المنهار، كما تمكنت من استخراج شخص آخر، وفارق الحياة بعد وصوله لمستشفى جمال حمادة.

شهدت منطقة القبارى غرب الإسكندرية انهيار منزل قديم منذ قليل وجارى البحث عن ضحايا اسفل العقار وتواجد مكثف لرجال الحماية المدنية والشرطة والحى.

البداية تلقى قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بلاغا بانهيار منزل بزواية التلاوى بمنطقة القبارى وعلى الفور توجهت القيادات الامنية والحماية المدنية لمكان البلاغ وجارى البحث عن ضحايا .

وقامت الحماية المدنية بقطع المرافق عن العقار ووضع كردون حول العقار لمنع مرور المواطنين .