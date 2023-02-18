اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشروع روسي لمجلس الأمن يطالب بتحقيق دولي في تفجير خطوط السيل الشمالي

السبت، 18 فبراير 2023 10:11 ص
مشروع روسي لمجلس الأمن يطالب بتحقيق دولي في تفجير خطوط السيل الشمالي خطوط نورد ستريم
أ ش أ

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كشف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي ، اليوم السبت، عن تقديم روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفجير خطوط السيل الشمالي "نورد ستريم" برعاية الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

وأكد بوليانسكي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن روسيا ستسعى لإجراء التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن مشروع القرار يشمل تكوين لجنة دولية للتحقيق في تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف، أكد أن الساسة الغربيين يكذبون ويعملون على إخفاء الحقيقة بشأن تفجير خطوط السيل الشمالي.

وقدمت لجنة الشؤون الدولية الروسية إلى مجلس الدوما، الثلاثاء الماضي، مسودة تناشد فيها الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق دولي فيما تعتبره "جرائم الولايات المتحدة" المرتكبة ضد خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي "نورد ستريم".

 


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روسيا

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