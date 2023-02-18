مركز ‫البحوث الزراعية يفوز بجائزة ذهبية في معرض القاهرة الدولي للابتكار

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز فاز بالجائزة الذهبية من معرض القاهرة الدولى للابتكار فى نسختة السابعة، حيث شارك الدكتور مسعد قطب حسانين أستاذ الزراعة الذكية مناخيا بمركز معلومات تغير المناخ والدكتور سيد الشناوى من قسم الشعير بمعهد المحاصيل الحقلية بأصناف تتحمل الملوحة حتى 6000 جزء فى المليون، خلال المشاركة فى معرض القاهرة للابتكار 2023 وذلك بإقامة مشروع اخضر مستدام ذكى متكامل للزراعة الصحراوية بمنطقة المغرة.

وأضاف أن التحالف مكون من 6 جهات هى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - شركة الريف المصري- مركز البحوث الزراعية - المركز القومى للبحوث- مركز بحوث الصحراء - جامعة النيل - جامعة الفيوم.

وقال "سليمان" أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يؤكد دائما على دعم الدولة للأبحاث التطبيقية التى تساعد فى تنمية القطاع الزراعى وتعظم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وتسهم فى إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التى تواجه الزراعة المصرية.

الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى كانت قد أعلنت أول أمس اسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولى للابتكار لهذا العام، حيث تجاوزت عدد الابتكارات 1000 اختراع وابتكار بمشاركة 88 جهة ما بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية وشركات خاصة وهيئات ووزارات.