محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل 500 حاوية و3 سفن.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم عن استقبال محطة تحيا مصر متعددة الاغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية (TMT) 500 حاوية صادر ودخول وعدد 3 سفن بالمحطة مع تداول أكثر من 1000 حاوية خلال النصف الأول من فبراير وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة.

وصرح وزير النقل بأن تشغيل هذه المحطة يعتبر إضافة هائلة لقطاع النقل البحري وتتويجا لمجهود كبير استمر على مدار ثلاثين شهراً، لتنفيذ هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الآداء العالمي الحديث الذي يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030 ، كما تشغيل المحطة يأتي في إطار تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وأضاف أن هذه المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري؛ حيث إنها تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2500 متر طولي وبعرض 35 مترا، مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، مشيرا إلى أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وايضاً للميناء الجاف فى 6 اكتوبر المرتبط مع ميناء الاسكندرية عبر السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد بدأت فى مطلع عام 2020 إنشاء المحطة حيث تم البدء فى مراحل تنفيذ أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية، ، و كانت مساحة اليابسة الموجودة فى موقع المشروع تمثل حوالى 15% من المساحة الإجمالية للموقع و الباقى عبارة عن مساحة مائية تتراوح أعماقها بين 7 إلى 12 متر مما إستلزم ردم المساحات المائية الموجودة بموقع المشروع ، والتى كانت تقدر بإجمالى 10 مليون متر مكعب وذلك بإستخدام الكراكات لجلب الرمال النظيفة من داخل البحر وتم الردم على منسوب +3.00 ، ثم القيام بأعمال تحسين التربة، وكذلك أعمال إنشاء العناصر الرئيسية للإرصفة ، وعلى مدار عامين من العمل الشاق والمستمر نجحت EGMPT في الانتهاء من أعمال إنشاء الأرصفة والساحات للمحطة بالمعايير الإنشائية الحديثة و التى تنطبق عليها الشروط و المواصفات المطلوبة من قبل شركات الشحن العالمية لخدمة السفن الضخمة ذات الغاطس الكبير والسطح العريض، كما قامت هيئة ميناء الأسكندرية بتعميق الممرات الملاحية لتصبح قادرة على إستيعاب سفن الحاويات الكبيرة، نظرا لأهمية وضخامة هذا المشروع القومى قامت EGMPT بالتعاقد مع أحد المكاتب العالمية لأعمال مراجعة التصميمات. وبالتوازى مع كافة أعمال الإنشاء و التجهيز للمحطة قامت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض EGMPT)) بإختيار شريك عالمى لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض من خلال وضع عدة معايير عالمية لتحقيق أعلى إنتاجية للمحطة بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية و كذلك رفع كفاءة العنصر البشرى المصري من خلال نقل الخبرات و المعرفة وذلك من خلال طرح يضم أكبر المشغليين العالمين، حيث فاز بالطرح شركة CMA-CGM الفرنسية التى أبدت رغبتها فى الشراكة فى مشروع محطة TMT بنسبة مساهمة 32%.

كما قامت الشركة بإعداد الهيكل التنظيمى للمحطة وتم الإعلان عن الوظائف عبر مختلف الوسائل واجراء الاختبارات الفنية والتي تم على أساسها اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف ليتم على الفور ادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء، و سيوفر هذا المشروع أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.