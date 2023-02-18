محافظ أسيوط يهنئ القس أندريه زكى لتجديد الثقة وفوزه رئيسا للطائفة الإنجيلية

أسيوط - هيثم البدرى

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، لفوزه برئاسة الطائفة الانجيلية، والدكتور القس چورچ شاكر لفوزه بمنصب نائب رئيس الطائفة، وتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما، للاستمرار فترة جديدة خلال الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة.

وأشاد محافظ أسيوط ، بجهود الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية ومشاركته فى فعاليات ومختلف المناسبات بالمحافظة وزيارته المتكررة لها والذى يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمان.

كما أشار المحافظ الى أهمية المبادرات التنموية التى اطلقتها الكنيسة الانجيلية والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية بالتعاون والشراكة ما بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى،ومنها مبادرة " ازرع " بالتعاون مع وزارة الزراعة ،بالاضافة الى جهود الكنيسة من خلال مكاتبها بالمحافظة فى مساعدة الاسر الاكثر احتياجاً ودعم المرأة المعيلة وتمكينهم اقتصادياً من خلال مساعدتهم على اقامة المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل ، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ودعم جهود وبرامج التنمية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيىسى رئيس الجمهورية .

يذكر انه تم انتخاب الدّكتور القس أندريه زكي نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر في عام 2007 ثم رئيسا للطائفة الانجيلية وخلال ثماني سنوات هي مدة توليه هذا المنصب قام بجهد كبير في تقويه العلاقات بين الكنيسة الإنجيليَّة بمصر، والكنائس الأخرى، أيضًا بين الكنيسة الإنجيليَّة بمصر وأشقائها، على المستوى الإقليمي والدولي. كذلك علاقة الكنيسة بكافة المؤسسات الرّسمية بالدولة، والمؤسسات الدّينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف تدعيم العمل المشترك بين كافة أبناء الوطن دون النظر إلى الدّين أو العقيدة.