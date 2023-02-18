محافظة المنيا تنظم رحلة نيلية تثقيفية للأطفال إلى منطقة آثار بنى حسن.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا بالتعاون مع إدارة السياحة بالمحافظة المنيا، رحلة نيلية لمنطقة أثار بنى حسن بمركز أبو قرقاص، وذلك بالتنسيق مع هيئة انقاذ الطفولة ومكتبة مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة العامة، في إطار الاهتمام بملف حماية الطفل وحمايته من المخاطر وجعلها في مقدمة أولوياتها والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ان إدارة السياحة تسعي دائما إلى رفع الوعى وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية وطرق الترويج السياحي، لجذب أعداد من السائحين، وتعتبر منطقة آثار بني حسن الأثرية من أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، حيث تضم 39 مقبرة من عصر الدولة الوسطى مفتوح منها للزيارة 4 مقابر، تظهر بهم الرسوم الجدارية لمناظر الحياة اليومية والألعاب الرياضية والرقصات الاكروباتية والإيقاعية، وكذلك مناظر للصناعات كصناعة النسيج والذهب، والصيد والطب الرياضي والطب البيطري

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء علي مدير إدارة الامومة والطفولة بالمحافظة، ان تنفيذ الرحلة الترفيهية العلمية تأتي فى إطار حرص الدولة واهتمامها بملف حماية الطفل وكل ما يتعلق به من أجل تحقيق المصلحة الأفضل للطفل، بالإضافة إلى توعية الأطفال بحقوقهم والتوعية بالتواصل مع خط نجدة الطفل 16000 فضلا عن المخاطر التي يتعرضون لها وكيفية الإبلاغ في حالة تعرضهم لأي عنف والحرص على تنفيذ أنشطة ترفيهية تعليميه وتوعوية للأطفال .

وأضافت مدير إدارة الامومة والطفولة، انه تم استهداف أطفال الوحدة العامة لحماية الطفل من فئات مختلفة تتضمن (أبناء الشهداء _ أطفال الأيتام _ أطفال متفوقين علميا _ أعضاء المكتبة.



رحلة نيلية تثقيفية لأطفال الوحدة العامة لحماية الطفل



رحلة نيلية تثقيفية لأطفال الوحدة العامة لحماية الطفل



رحلة نيلية تثقيفية لأطفال الوحدة العامة لحماية الطفل



رحلة نيلية تثقيفية لأطفال الوحدة العامة لحماية الطفل