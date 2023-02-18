مجلس مدينة الغردقة يشن حملة تفتيش على المحال العامة للتأكد من الاشتراطات الصحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة تفتيشية على المحال العامة والتجارية والكافيهات باحياء مدينة الغردقة، حيث استهدفت الحملة 14 محل بشارع شيري بحي جنوب منها محلات أحذية واكسسوارات موبايل وملابس ومقهى ومطاعم ومخبز لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة بتحرير محضرين تعريب لمحلات مسماه بلغة اجنبية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث أنذرت اللجنة المحلات التي تعمل بدون ترخيص او منتهية التراخيص، او بها اشغالات بسرعة التوجه لحي جنوب لاستيفاء كافة اوراق التراخيص، والاشغال و تلافي جميع ملاحظات اللجنة الخاصة بالاشتراطات الصحية و البيئية والتموينية.

وتم التنبيه على المحلات بضرورة توفير سلة قمامة محكمة الغلق تفتح بالقدم، كما أكدت اللجنة على مسئول التراخيص عمل الإنذارات كتابية وتوقيع أصحاب المحلات عليها وفقا لقانون 154 لسنة 2019.

ونفذت الحملة بالتنسيق مع الطب البيطري، ومديرية التموين، وتراخيص محلات شمال، والأمن الصناعي ، والبيئة، وتحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة يأتي ذلك لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .