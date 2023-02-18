كوريا الجنوبية: "بيونج يانج" تطلق صاروخا باليستيا

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قالت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن نظيرتها الشمالية أطلقت صاورخا باليستيا، دون مزيد من التفاصيل، لكن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن حرس السواحل الياباني، تأكيدات تفيد بإطلاق كوريا الشمالية ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

وبالأمس حذرت كوريا الشمالية، الجمعة، من أن المناورات العسكرية المقررة بين جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقود إلى زيادة التوتر في الإقليم، وهددت بـ"رد قوي غير مسبوق" إذا مضت التدريبات العسكرية قدماً.

وقالت الخارجية الكورية الشمالية، إن سول وواشنطن "تدمران السلام والاستقرار عمداً" عبر ما أسمته بـ"الاحتجاجات العسكرية".

وأضافت أنها ستبحث اتخاذ "خطوات عسكرية إضافية" احتجاجاً على استمرار الضغوط الأميركية في مجلس الأمن الدولي.

وهددت بأن تواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رداً "قوياً غير مسبوق" إذا مضيا قدماً بالمناورات العسكرية.