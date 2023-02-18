قوى مناعتك.. 9 فوائد صحية للثوم منها تقليل الإصابة بأمراض القلب

كتب حسام الشقويري

يعتبر الثوم أقدم المحاصيل البستانية المعروفة، تنتمي هذه الخضراوات الجذرية الصغيرة إلى جنس البصل، وفقا لما نشره موقع realsimple فإن للثوم فوائد عيديدة..

الفوائد الصحية للثوم

بالإضافة إلى إضفاء نكهة شهية على الوصفات من جميع الأنواع ، يقدم الثوم أيضًا بعض الفوائد الصحية بشكل لا يصدق عند تناوله.



"1 - يحتوي الثوم على مركبات نباتية قوية (مواد كيميائية نباتية) ارتبطت بالعديد من الفوائد الصحية الوقائية عند تضمينها في نظام غذائي صحي بشكل عام



2 - الثوم يساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات وحتى التئام الجروح. و تم استخدامه في الطب التقليدي لقرون كمضاد حيوي ومضاد للفطريات ومضاد للالتهابات".



3 - يقدم الثوم ضجة كبيرة في قسم المغذيات: فهو يوفر عددًا وكمية رائعة من العناصر الغذائية بالنسبة إلى عدد السعرات الحرارية المنخفضة ، مما يجعله مكونًا كثيفًا بالعناصر الغذائية باستهلاك الثوم ، ستعالج جسمك ببعض العناصر الغذائية الأساسية مثل المنجنيز وفيتامين ب 6 والزنك والكبريت والحديد وفيتامين ج والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والمزيد.



4 - يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وجدت أبحاث كبيرة أن الثوم يلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، أي عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع وتنظيم مستويات الكوليسترول (بما في ذلك خفض الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار).



5 - يحتوي العطر على الأليسين : مركب يحتوي على الكبريت وقائي للقلب يتم إطلاقه عند مضغ الثوم الخام أو تقطيعه أو سحقه ، وهو المسؤول عن رائحة ونكهة الثوم المميزة. بالإضافة إلى خصائصه الطبية العديدة الأخرى ، فإن تأثيرات خفض الكوليسترول وضغط الدم في الأليسين مفيدة لنظام القلب والأوعية الدموية.



6 - يحتوي على مضاد للأكسدة بينما نتحدث عن الوقاية من الأمراض ، يساعد الثوم أيضًا على درء الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي ومكافحة الالتهابات الجهازية . الثوم غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد - في الواقع ، وجد أن الثوم يحتوي على أكثر من 20 مركب بوليفينول .

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في حماية خلاياك من أضرار الجذور الحرة ، والتي بدورها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالإجهاد والالتهابات المزمنة: السرطان وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر وغير ذلك.



7 - لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا كشف الاهتمام العلمي الحديث بقدرات الثوم المضادة للميكروبات عن قدرته على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأليسين . افترض الباحثون أن بعض المركبات من الثوم تعمل على منع الكائنات الدقيقة الخارجية الضارة من غزو الخلايا السليمة وكذلك إعاقة قدرتها على النمو.



8 - يعطي دفعة لجهاز المناعة لديك بالإضافة إلى أنه يجعل من الصعب على مسببات الأمراض السيطرة ، قد يساعد الثوم أيضًا في تقوية جهاز المناعة لديك لمحاربتها عن طريق تعزيز استجابة خلايا الدم البيضاء. من المعروف أن محتوى الكبريت في الثوم ، على وجه الخصوص ، يعزز استجابتنا المناعية .

أظهرت إحدى المراجعات العلمية التي تدرس آثار مستخلص الثوم المعمر على الجهاز المناعي زيادة نشاط الخلايا المناعية لدى المشاركين الذين تناولوا جرعة معينة من مستخلص الثوم المعمر لمدة 90 يومًا مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي. وخلصت إلى أن مستخلص الثوم القديم قد "يعزز وظيفة الخلايا المناعية ويكون مسؤولًا جزئيًا عن انخفاض حدة نزلات البرد والإنفلونزا".