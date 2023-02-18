عوض تاج الدين: لم نسجل حتى الآن أى إصابة بفيروس ماربورج أو إيبولا فى مصر

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك مئات الفيروسات والأمراض تصيب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن الموقف في مصر ممتاز، حيث هناك سيطرة كاملة على الإصابات بكورونا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، إلى أنه لم يسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس ماربورج أو إيبولا في مصر، موضحا أن إنفلونزا الطيور من قبل كانت تنتقل من الطيور للإنسان، ولم تنتقل من إنسان لإنسان، ونراقب أي احتمالية لدخول أي نوع من هذه الفيروسات، ولم يسجل منذ عدة سنوات وصول إنفلونزا الطيور إلى الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه منذ اللحظة الأولى لانتشار السجائر الإلكترونية، تم التحذير من أنها وسائل غير آمنة ولها آثار جانبية كبيرة جدا، مردفا: "لما حد يقولنا هبطل السجائر أو الشيشة عشان أشرب سجائر الإلكترونية، بقوله الاثنين أسوأ من بعضهم".