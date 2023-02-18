اليوم السابع
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ضبط المتهم بالاستعراض بـ"توك توك" والسير عكس الاتجاه بالمقطم.. فيديو

السبت، 18 فبراير 2023 09:30 م
ضبط المتهم بالاستعراض بـ"توك توك" والسير عكس الاتجاه بالمقطم.. فيديو استعراض بتوك توك
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بحركات استعراضية حال سيرها للخلف "عكس الاتجاه" بمنتصف الطريق برعونة بمنطقة المقطم بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
 بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد (قائد المركبة - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة أثناء سيره بحفل زفاف أحد أصدقائه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 


تداول مقطع فيديو

الداخليه

موقع التواصل الإجتماعى

فيس بوك



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