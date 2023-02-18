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زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب منطقة كهرمان مرعش فى تركيا

السبت، 18 فبراير 2023 10:05 م
زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب منطقة كهرمان مرعش فى تركيا ريختر
كتب محمد جمال

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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات، فى منطقة كهرمان مرعش جنوبى تركيا، وشعر بها سكان الجنوب التركي، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، ارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذى ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 45 ألف قتيل، ففى تركيا، أعلن وزير الداخلية التركى ارتفاع حصيلة أعداد ضحايا الزلازل إلى 40 ألف شخص.

وفى سوريا، ارتفع عدد الضحايا إلى 6000 قتيل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 265 ألف منقذ ومتطوع في مناطق الزلازل.

وأشارت إدارة الكوارث التركية أن المنطقة تعرضت لـ 4,734 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

 


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