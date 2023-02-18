رئيس وزراء العراق يبحث مع وزير خارجية أمريكا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

أ ش أ

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين، والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب بما يحفظ سيادة العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " السوداني استقبل، في مقر إقامته، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

وأضاف أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف المجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية".

وأكد السوداني أن العراق يولي أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز، مشددا على رغبة بلاده في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله.

من جانبه، أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير، مؤكدا أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار، مجددا الدعم لـ"الحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف المجالات".