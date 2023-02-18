رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في مكافحة الفساد

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، اليوم السبت ، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية بمجال مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين واستعادة الأموال المنهوبة .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " السوداني التقى في مقر إقامته برئيسة المفوضية الأوروبية أورسال فوندرالين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59 ".

وأضاف أن "اللقاء استعرض العلاقات بين العراق ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء رغبة بلاده في عقد شراكات تنموية متطورة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات".

وأوضح السوداني أن " لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وبناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأثيرات التغير المناخي وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي بالعراق.

من جانبها، أعربت فوندرالين عن دعمها لرئيس الوزراء العراقي وقرارته الإصلاحية، وعن رغبة دول الاتحاد الأوروبي في التعاون والتبادل مع العراق في ظل الشراكات طويلة الأمد"، مشيرة إلى جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة .