اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 06:01 م
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رئيس مدينة أشمون يفتتح منفذ "أهلاً رمضان" بسمادون

السبت، 18 فبراير 2023 05:44 م
رئيس مدينة أشمون يفتتح منفذ "أهلاً رمضان" بسمادون جانب من الافتتاح
المنوفية - محمد فتحى

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قام  اليوم المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقه هيثم صادق نائب رئيس المدينة، وخيري محيي رئيس الوحدة المحلية بسمادون بافتتاح منفذ "أهلا رمضان" لبيع اللحوم الحية الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية سمادون والمقيم بشارع داير الناحية القبلية (الجمهورية) بجوار الوحدة الاجتماعية بسمادون، لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة اللحوم والسلع الأساسية وبأسعار مخفضة.
 
وقال النمر، أنه جاري التجهيزات  لفتح منافذ أهلا رمضان لبيع اللحوم بكافة الوحدات المحلية، وإقامة تلك المعارض تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وإرتفاع الأسعار. 
 
يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مركز أشمون

بيع اللحوم



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