حياة كريمة ببنى سويف.. مركزين الصحة وتنمية الأسرة والطفل بقرية صفط راشين

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا ل اليوم السابع أن قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة القطاعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

واضاف مدحت صلاح أن يجرى العمل فى مشاريع مركز طب الأسرة بصفط راشين ،والذي يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل"، مشيرا إلى أنه يجرى العمل فى مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة " إنشاء جديد" ، والذي يتم تنفيذه ضمن 6 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي ،لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع.

وأكد مدحت صلاح أن قرية صفط راشين شهدت الانتهاء من مشروع مجمع خدمات صفط راشين ،وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%،على مساحة 560متر ،ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي ،وحدة محلية ،مكتب تموين،شهر عقاري) وذلك ضمن 6مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان .