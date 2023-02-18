اليوم السابع
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جى بى مورجان: من غير المرجح أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل عام 2023

السبت، 18 فبراير 2023 11:00 م
جى بى مورجان: من غير المرجح أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل عام 2023 نفط ارشيف
وكالات

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استبعد محللون لدى بنك  ،J.P.Morgan أن تخترق أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل هذا العام إلا في حالة وجود محركات جيوسياسية كبيرة.

ويأتى ذلك وسط احتمالات بأن تزيد أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف العام الجاري وذلك بحسب سى ان بى سي عربية.

وبحسب مذكرة للمصرف الأميركي نقلتها رويترز: من غير المرجح أن يدافع تحالف أوبك+ عن حد أدنى للأسعار عند 80 دولاراً وبالتالي فإنه لن يحتاج لخفض حصص الإنتاج هذا العام.

وأضاف المصرف الأميركى، المجموعة قد تضيف بدلاً من ذلك 400 ألف برميل يومياً إضافياً للمعروض.. كما توقعت المذكرة أن تستورد الصين كمية قياسية من الخام في 2023 بسبب الطلب المتزايد على الوقود مع ارتفاع معدلات السفر في أعقاب إلغاء قيود كورونا.

 

 


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