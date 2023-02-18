جنوح سفينة تجارية قبالة المغرب وجهود لإنقاذ طاقمها.. فيديو

كتب محمد جمال

جنحت اليوم السبت، سفينة تجارية قادمة من الأوروجواي في اتجاه لبنان، بعرض البحر قبالة ساحل منطقة مارينا سمير بمدينة المضيق في المغرب بحسب سكاى نيوز.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن ميناء "مارينا سمير" شهد استنفارا كبيرا صباح اليوم لإنقاذ طاقم السفينة، التي كانت محملة بالسلع والبضائع.

وحسب ما ذكر موقع القناة "الثانية" المغربية، فإن السفينة جنحت جراء عطب في المحرك ووسط ظروف للملاحة غير مواتية.

وأضافت أن تدخل السلطات "مكّن إلى حدود الساعة من إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة وعمليات الإنقاذ ماتزال متواصلة للبحث عن شخص مفقود".

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية تعمل جاهدة على نقل الأشخاص من السفينة إلى بر الأمان، وسط رياح قوية وأمواج عاتية.

وقد انكبت جهود فرق التدخل، أيضا، على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة.