اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جزر القمر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من السنغال

السبت، 18 فبراير 2023 11:45 ص
جزر القمر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من السنغال غزالى عثمانى رئيس جزر القمر
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تسلم رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني اليوم السبت، رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس السنغالي ماكي سال .

وقال رئيس السنغال ماكي سال ـ في خطاب تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي ـ إنني أتقدم بالتهنئة للرئيس غزالي عثماني وأعضاء المجلس على انتخابهم ، مضيفا أن هذه المهمة كبيرة بالنظر إلى السياق القاري والدولي، إلا أننا واثقون في قدرتهم على خدمة الاتحاد الأفريقي .

وأكد على ضرورة تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مضيفا أن هذ الأمر يتطلب حشد جميع الجهود، مجددا التزامه بالعمل والتعاون مع الرئيس غزالي عثماني .

 

 


جزر القمر

رئاسة الاتحاد الأفريقي

السنغال

الاتحاد الأفريقي



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