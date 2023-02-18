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جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطا الله يغادر مطار القاهرة فى طريقة إلى الأهرام..فيديو

السبت، 18 فبراير 2023 09:50 ص
جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطا الله يغادر مطار القاهرة فى طريقة إلى الأهرام..فيديو جانب من الجنازة
كتب محمود عبد الغني

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غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عاماً.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات خروج جثمان مرسي عطالله، من خلال باب 35 بالمطار بعد وصوله من جنيف على متن طائرة مصر للطيران، وتم تسليم الجثمان لأسرته، وغادر في طريقه متجها إلى مؤسسة الأهرام، حيث سيتم تشييع الجنازة من بهو مؤسسة الأهرام قبل ظهر اليوم، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم بالتحرير

جدير بالذكر أن مرسي عطا لله كان رئيساً لمجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيساً لتحرير الأهرام المسائي.

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مطار القاهرة

اخبار المطار

مرسي عطا الله

الاهرام

جنازة مرسي عطا الله



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