تلقى تراخيص الأنشطة التجارية فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أعلن اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب فى الاسكندرية، عن بدء المركز التكنولوجى لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد بمدينة وقرى برج العرب، فى تلقى طلبات أصحاب المحلات التجارية بكافة أنشطتها والمكاتب الادرية والأنشطة الخدمية بسرعة التقدم للتراخيص وتوفيق أوضاعهم، للاستفادة من المهلة الممنوحة، طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية.

وأعلن مركز ومدينة برج العرب، أنه فى حالة الاستفسار عن المستندات المطلوبة، يرجى التوجة إلى المركز التكنولوجى بديوان عام مركز ومدينة برج العرب، لإصدار تراخيص المحلات التجارية، وكافة أنواع الأنشطة المتعددة بما يساهم فى تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد فى تصريحات سابقة، أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وبدات وزارة التنمية المحلية ، في نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

