ترقية وسيامة رهبان جدد بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، صباح اليوم السبت، صلوات القداس الإلهى بدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، وشاركه في الصلوات نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

وقام الأحبار الأجلاء بسيامة اثنين من الآباء الرهبان الجدد بالدير، وهم الأخ ميشيل راهباً باسم الراهب لوقا الرزيقي، والأخ رامي راهباً باسم الراهب موسى الرزيقي، وأيضا ترقية 3 رهبان لرتبة القسيسية وهم، الراهب يعقوب الرزيقي وسمي باسم الراهب القس يوساب الرزيقي، والراهب أنطونيوس الرزيقي، والراهب مكاريوس الرزيقي، وترقية 3 رهبان إلي رتبة القمصية وهم، القس أنجيلوس الرزيقي، والقس صموئيل الرزيقي، والقس مرقس الرزيقي.

وأقيم قداس وطقس الرسامات بدير الشهيد العظيم مار جرجس العامر بالرزيقات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، ورهبان دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ورهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون، ورهبان دير الأنبا باخوميوس بالأقصر، وكهنة إيبارشية إسنا وأرمنت وإيبارشية الأقصر.

وكان قد شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب المحافظة، في نوفمبر الماضي، أيام الاحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين، حيث يستمر الاحتفال بمولد مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، حيث أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات، يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة"اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، يشار الى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.



ترقية وسيامة رهبان جدد بدير الشهيد مارجرجس بالرزيقات



ترقية وسيامة رهبان جدد بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات



ترقية وسيامة رهبان جدد بدير الشهيد مارجرجس



جانب من ترقية وسيامة رهبان جدد بدير الشهيد مارجرجس



جانب من صلوات القداس الإلهى بدير الشهيد العظيم مارجرجس



صلوات القداس الإلهى بدير الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر



صلوات القداس الإلهى بدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات



صلوات القداس الإلهى بدير الشهيد العظيم مارجرجس