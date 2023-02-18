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تجديد حبس دجال قصر النيل 15 يوما بتهمة النصب بأعمال الدجل عبر فيس بوك

السبت، 18 فبراير 2023 04:45 م
تجديد حبس دجال قصر النيل 15 يوما بتهمة النصب بأعمال الدجل عبر فيس بوك دجال، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

بإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم").

بمواجهته أقر بقيامه بالنصب على ضحاياه، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى.

 

 

 

 


دجال قصر النيل

اخبار الحوادث

الدجل

الشعوذة



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