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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية لانتخابه رئيسًا للطائفة لفترة جديدة

السبت، 18 فبراير 2023 12:44 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية لانتخابه رئيسًا للطائفة لفترة جديدة الأنبا إبراهيم إسحاق
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر لإعادة انتخابه. 
 
وذكر بيان الكنيسة الكاثوليكية "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ جناب الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وجناب القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، لتجديد قيادات الطائفة الإنجيلية الثقة فيهما، من خلال الانتخابات، التي أجريت اليوم، كما نثمن علاقات المحبة الأخوية بين الكنيستين. ونصلي إلى الله القدير أن يبارك رسالتكم لما فيه الخير للمؤمنين".
 
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الطائفة الإنجلية إن انتخابات الطائفة تمت بنزاهة وشفافية وتم فتح باب الطعون حتى الوصول لعملية الانتخابات. 
 
 
وحصل القس الدكتور أندريه زكى على رئاسة الطائفة بـ 14 صوتا من إجمالى 14 صوتا وحصل القس جورج شاكر على 14 صوتا أيضا كنائب لرئيس الطائفة.
 

 


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