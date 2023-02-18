بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية لانتخابه رئيسًا للطائفة لفترة جديدة

وذكر بيان الكنيسة الكاثوليكية "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ جناب الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وجناب القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، لتجديد قيادات الطائفة الإنجيلية الثقة فيهما، من خلال الانتخابات، التي أجريت اليوم، كما نثمن علاقات المحبة الأخوية بين الكنيستين. ونصلي إلى الله القدير أن يبارك رسالتكم لما فيه الخير للمؤمنين".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الطائفة الإنجلية إن انتخابات الطائفة تمت بنزاهة وشفافية وتم فتح باب الطعون حتى الوصول لعملية الانتخابات. وحصل القس الدكتور أندريه زكى على رئاسة الطائفة بـ 14 صوتا من إجمالى 14 صوتا وحصل القس جورج شاكر على 14 صوتا أيضا كنائب لرئيس الطائفة.