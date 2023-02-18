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بتوجيهات الرئيس السيسي.. الجهات المعنية تحرر المصريين الـ6 المختطفين فى ليبيا

السبت، 18 فبراير 2023 06:34 م
بتوجيهات الرئيس السيسي.. الجهات المعنية تحرر المصريين الـ6 المختطفين فى ليبيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد

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نجحت الجهات المعنية المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع أعيان وعواقل المنطقة الغربية الليبية في تحرير المصريين الستة المحتجزين في ليبيا، وأصبح المصريين الـ6 المحررين في ليبيا في مكان آمن، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم من ليبيا إلى أرض الوطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
 
 
وتوجه مصر، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، الشكر لكل من أسهم في تحرير المصريين الستة، وفي مقدمتهم الجيش الليبي، وأعيان وعواقل مدينة الزاوية، ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي.
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

ليبيا

المصريين بليبيا



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