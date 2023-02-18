بايدن وبوتين يلقيان خطابا الثلاثاء.. ورسالة من جو لفلاديمير وللشعب الروسى

كتبت رباب فتحى

قالت الولايات المتحدة إن الرئيس جو بايدن سيوجه رسالة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عندما يتحدث في وارسو يوم الثلاثاء، بينما يشيد بجهود الناتو غير المسبوقة لمساعدة أوكرانيا.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بايدن سيلقي الخطاب في بولندا - حليف رئيسي للولايات المتحدة - وفي نفس اليوم من المقرر أن يلقي بوتين خطابه في موسكو، قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الأولى للعملية الروسية فى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى وارسو يوم الثلاثاء ويلتقي بالرئيس البولندي أندريه دودا، ويوم الأربعاء يلتقي بزعماء مجموعة بوخارست التسعة، وهي مجموعة من أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية.

وقال البيت الأبيض، إنه سيتحدث عبر الهاتف الأسبوع المقبل مع قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ومن المقرر أن يصل المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى واشنطن في 3 مارس.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي يوم الجمعة إن الحدث العام الرئيسي لبايدن سيكون الخطاب الذي يلقيه يوم الثلاثاء من القلعة الملكية في وارسو حول "كيف حشدت الولايات المتحدة العالم لدعم شعب أوكرانيا في الدفاع عن حريتهم وديمقراطيتهم". .

وأضاف: "سيوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا.. لأطول فترة ممكنة.. وأظن أنك ستسمعه وهو يوجه رسالة لبوتين أيضًا، وكذلك الشعب الروسي."

وقال كيربي إن بايدن ليس لديه خطط للقاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال الرحلة أو السفر إلى أوكرانيا.