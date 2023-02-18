اليوم السابع
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انضمام السفير المصرى فى موسكو لمجلس جوائز Golden Trezzini الدولية السادسة

السبت، 18 فبراير 2023 12:04 م
انضمام السفير المصرى فى موسكو لمجلس جوائز Golden Trezzini الدولية السادسة السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا الإتحادية
كتب أحمد جمعة

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انضم السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا الإتحادية لمجلس مسابقة جوائز Golden Trezzini الدولية السادسة، التي تقام برعاية متحف الـ Hermitage العريق بسان بطرسبرج. 
 
أعرب السفير المصري - بحسب بيان للسفارة المصرية لدى موسكو - خلال الاجتماع الأول لمجلس الجائزة عن تقديره للانضمام إلى المجلس المتميز لهذه الجائزة والذي يترأسه فخرياً ميخائيل بيتروفسكي رئيس متحف Hermitage، وتطلعه للمساهمة في جهود أعضاء المجلس نحو تحقيق الهدف من تلك الجائزة المرموقة. 
 
كما أشار السفير المصري لأن التصميمات المعمارية والهندسية المبتكرة والهادفة لإرتقاء المجتمعات هي جزء لا يتجزأ من التراث الحضاري لمصر، والتي لا تزال غايتها مصدراً لإلهام الأعمال المعمارية المعاصرة في جميع أنحاء العالم.

اخبار مصر

سفير مصر لدى موسكو

السفير نزيه النجاري

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