انتشال جثمان شاب بعد غرقه بـ13 يوما على سواحل دمياط

تمكن رجال قوات الإنقاذ النهرى بدمياط من انتشال جثمان عماد الشيل صياد من شاطئ دمياط الجديدة، بالقرب من ميناء دمياط، بعد غرقه بـ13 يوماً، استمرت خلالها رحلة البحث عن جثمانه.

كانت قوات الإنقاذ النهرى بدمياط قد كثفت جهودها على مدار الأيام الماضية لانتشال جثمان عماد الشيل الصياد الذى لقى مصرعه هو وشقيقه السيد على الشيل أمام شاطئ مدينة دمياط الجديدة، أثناء رحلة صيد بالقرب من مصيف جمصة بسبب سوء الأحوال الجوية التى شهدتها البلاد فى هذا التوقيت.

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمان السيد فى الحال وظل جثمان عماد 13 يوما فى المياه حتى تم العثور عليه اليوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتسليم الجثمان لذويه.