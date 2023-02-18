النيابة تحبس تاجر مخدرات 15 يوما عثر بحوزته على 326 قطعة أثرية

قرر محمود دراز وعمرو الجندى، وكلاء النيابة الكلية وتحت إشراف المستشار محمد نصر، رئيس النيابة وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود تقرير منطقة الآثار بثبوت أثرية 326 قطعة قد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة شرق الدلتا فى محافظة الدقهلية، من العثور عليها بجانب 31 قطعة غير أثرية، وكميات وأوزان مختلفة من مخدر "الحشيش والأيس والعقاقير المخدرة" وأدوات بيعهم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات.

وقرر وكلاء النيابة إيداع المضبوطات بمخازن وزارة الآثار بمنطقة تل الربع بمركز تمى الأمديد لكونها مقتنيات أثرية مع استمرار حبس المتهم.

كانت الحملة المكونة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزي" ومديرية أمن الدقهلية من ضبط المدعو "فوزى أ. م.، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية وبحوزته كميات من المواد المخدرة والقطع الأثرية عبارة عن تماثيل وأحجار صغيرة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث بتحرير محضر فى مركز شرطة نبروه من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بضبط المتهم وبحوزته المضبوطات.

وأسفرت الحملة التى قادها العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، والرائدان إسلام سلطان، ومحمد سنجاب المفتشين بمنطقة شرق الدلتا، عن ضبط "فوزى أ. م."، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، وبحوزته مضبوطات يشتبه فى أثريتها عبارة عن: عدد 24 قطعة داخل صندوق خشبى منهم عدد 2 مكسورين، وعدد 23 مخطوطة يشبه فى أثريتها داخل الصندوق، عدد 2 تمثال على هيئة أسد أبيض اللون، وتمثال لسيدتين نحاس اللون، وعدد 2 قنانيه حجرتينـ عدد 2 حجر بنى اللون، وعدد 5 أوانى حجرية، وعدد 2 أوانى على هيئة طائر، وعدد 4 برواز معدنى، وعدد عقد معدنى مكون من عدد ثمانية كرات، وعدد 6 أمشاط خشبية، وعدد 2 قطعة خشبية أحدهما كبيرة الحجم - وإناء فخار".

وبلغ إجمالى عدد القطع الأثرية المضبوطة 326 قطعة أثرية مختلفة الأحجام، علاوة على وجود 31 قطعة غير أثرية.

وضبطت الحملة بحوزة المتهم أيضا كمات من المخدرات عبارة عن " 20 طربة حشيش تزن حوالى 6 كيلو جرام تقريبا، وكمية لمخدر الأيس تزن حوالى 1.250 كيلو جرام تقريبا، وعدد 6000 قرص مخدر العقار الكبتاجون المخدر»، بالإضافة إلى وجود ميزان حساس وسيارة ملاكى ماركة نيسان فضى اللون، ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر، فى محضر الشرطة، بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالى هو جزء من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وعقد الصفقات والسيارة تستخدم فى النقل والترويج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى أمرت بتجديد حبسه.