ونقلت صحيفة فلبين ستار المحلية عن بيان الهيئة القول إن إن طائرة سيسنا 340 كان على متنها أربعة أشخاص وهم طيار وطاقم وراكبان، وتعد هذه ثاني طائرة من طراز سيسنا تختفى فى أقل من شهر في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران إريك أبولونيو إن مركز تنسيق الإنقاذ الجوي الفلبيني تم إبلاغه أن ليس لديه اتصال مع الطائرة التي كانت من المفترض أن تصل إلى مانيلا صباح اليوم.

ورفعت الهيئة الوضع إلى مرحلة استغاثة إي أن الطائرة وركابها مهددون بخطر جسيم ويحتاجون إلى مساعدة فورية.



ووفقا لأبولونيو، تم تبليغ جميع الوكالات المعنية وهي وحدة الحكومة المحلية في كاماليج ، والقوات الجوية الفلبينية ، وخفر السواحل الفلبيني ، ومكتب الدفاع المدني والمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالحادث حيث تقوم هذه الوكالات بعمليات البحث والإنقاذ.



وفي 24 يناير الماضي، أخفقت طائرة سيسنا 206 على متنها ستة أشخاص في الوصول إلى وجهتها في ماكوناكون في مقاطعة إيزابيلا، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ عن الطائرة المفقودة جارية.