العاصفة أوتو تضرب بريطانيا واسكتلندا وتغرق آلاف المنازل فى الظلام

كتبت رباب فتحى

قال موقع "بى بى سى" عربى إن آلاف المنازل في اسكتلندا وويلز لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي رغم المحاولات الحثيثة لإعادتها بعد أن ضربت العاصفة أوتو تلك المناطق.

وتفاديا لانقطاع المواد الغذائية عن بعض المناطق، أرسلت هيئات الإغاثة المؤن إلى المناطق الأكثر تضرراً.

ونشرت اسكتلندا تحذيرات من الثلوج والجليد في الأجزاء الوسطى من الشمال البريطاني وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تكون الرياح مصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة التي تشمل مناطق عديدة في الشمال وفي ويلز.

وبلغت سرعة الرياح 80 ميلاً في الساعة وألغيت رحلات القطارات والطائرات وأدى انقلاب الشاحنات إلى إغلاق عدد من الطرق في شمال إنجلترا. وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في اسكتلندا وانجلترا، وتجري المحاولات لإصلاح الأضرار التي سببتها الرياح.

ومن جانبها ، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التحذير الأصفر من الثلوج والجليد كان ساريًا في الأجزاء الوسطى من اسكتلندا حتى الساعة 9 صباحًا يوم السبت.

تُرك أكثر من 40 ألف عقار بدون كهرباء في اسكتلندا ، ولا يزال حوالي 7600 عقار يعانى من الظلام حتى الساعة 9 مساءً يوم الجمعة.

قالت شركة توزيع شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية (SSEN) إنها تتوقع أن تواصل فرقها إحراز تقدم كبير في إعادة الكهرباء للعملاء، لكنها حذرت من أن بعض العملاء في المناطق الريفية قد يكونون خارج الإمداد لأكثر من 48 ساعة.

وفي إنجلترا ، فقد حوالي 21000 عميل الطاقة ، ولا تزال عشرات الأسر متأثرة.

قال مكتب الأرصاد الجوية إن اسكتلندا ستشهد هطول أمطار غزيرة تتجه شمال شرق البلاد خلال الليل وحتى صباح السبت ، مع تساقط الثلوج على التلال شمال الحزام الأوسط.