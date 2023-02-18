"الصناعة": مباحثات مع إحدى كبريات الشركات الماليزية لبحث إنتاج زيت النخيل

كتب - إسلام سعيد

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد إحدى كبريات الشركات الماليزية، الذي يزور مصر حالياً للتعرف على فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، وبحث إمكانيات قيام الشركة بإنشاء مشروع لها في مصر في مجال إنتاج زيت النخيل، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي السفارة الماليزية بالقاهرة.

وقال الوزير، إن هناك فرصة متميزة في السوق المصري في مجال إنتاج زيت النخيل، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية ولا سيما القارة الإفريقية، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية للصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء وفي مقدمتها الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الماليزية الكبيرة في مجال إنتاج زيت النخيل ونقلها للصناعة المصرية لتكون مصر محوراً لتصنيع هذا المنتج الواعد وتصديره للأسواق المجاورة، مؤكداً أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم للشركة لبدء نشاطها في السوق المصري والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

ومن جانبه أوضح وفد الشركة الماليزية أن الشركة تعد احدى كبريات الشركات الماليزية في إنتاج وتكرير زيت النخيل داخل ماليزيا وخارجها، لافتاً الى ان الشركة تمتلك مصانع ومعامل تكرير بالعديد من دول العالم فى اسيا وافريقيا واوروبا ، كما تمتلك الشركة مجموعة شركات تشمل أنشطة استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة منها الخدمات اللوجستية والسيارات والخدمات الصحية.

وأشار الوفد إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالسوق المصري باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً في هذا الإطار إلى أن وفد الشركة قد قام بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية وغرفة الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع لبحث فرص التعاون الممكنة.

وفي هذا الإطار أوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ان زيارة وفد الشركة الماليزية لمصر يأتي في اطار خطة التحرك التي يتولى الجهاز تنفيذها لجذب الشركات الماليزية الكبرى للاستثمار في السوق المحلي، وذلك من خلال جهود المكتب التجاري المصري بكوالالمبور، حيث تعد هذه الزيارة الثانية للشركة الماليزية الى مصر، لافتاً الى قيام الجهاز بترتيب زيارات ولقاءات المجموعة الماليزية مع عدد من الجهات المعنية في مصر.