الشرطة الفرنسية تعلن عن عملية وسط باريس وتطلب من الجمهور تجنب المنطقة

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الفرنسية عن عملية فى حى "لاديفنس" بباريس وتطلب من الجمهور تجنب المنطقة، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، أفادت مصادر فرنسية مطلعة أنه لم يتم العثور على متفجرات داخل قطار فائق السرعة "TGV" بين كولمار – باريس بعد أن تم القبض على رجل كان يهدد بتنفيذ هجوم فى القطار، ما أدى إلى إيقاف القطار في محطة "لورين" في لوفينييه بموسيل".

وقال متحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "الحادث انتهى والوضع تحت السيطرة و تم القبض على الشخص الذي هدد بتنفيذ هجوم".

وأفادت هيئة السكك الحديدية أن القطار تأخر ساعة ونصف بسبب تدخل قوات الأمن، وبررت هذا التأخير ب"وجود أمتعة غير معلومة " و أيضا ب"السلوك غير اللائق لمسافر تسبب في تعطيل الرحلة.

وتم القبض على الرجل في الوقت المناسب بعد أن تدخل ضابط شرطة كان مسافرا في القطار.